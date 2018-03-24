Survivor Batuhan kimdir? Hızıyla dikkat çeken Batuhan Buğra Eruygun kaç yaşında?

Survivor'a son etapta katılan Batuhan Buğra Eruygun, gönüllüler takımında hızıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Batuhan Buğra Eruygun'un yaşı, mesleği ve eğitim durumu merak ediliyor. Peki Survivor Batuhan Buğra Eruygun kimdir, kaç yaşında?

Survivor’da yaşanan sakatlıklar ardından gönüllüler takımına yeni isimler katıldı. Yeni yarışmacılardan biri de Batuhan Buğra Eruygun oldu. Milli Atlet olan Survivor Batuhan, engelli koşulardaki başarılı performansları ile dikkat çekti. Haberimizden Batuhan Buğra Eruygun kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz. İşte Survivor'ı yeni yarışmacısının bilinmeyenleri…

SURVİVOR BATUHAN BUĞRA ERUYGUN KİMDİR?

1991 yılında dünyaya gelen Batuhan Buğra Eruygun Türk Atlet'tir. Engelli koşularda yarışmakta, Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı Milli Atlet sporcusudur.

2013 yılında 7.98'lik süre ile 60 metre engelli Türkiye Salon rekorunun sahibidir. 60 metre engeli 8 saniyenin altında koşan ilk milli atlet olarak rekorlar kitabına ismini yazdıran isimdir.

Yine aynı sene Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından doping kullandığı gerekçesi ile iki sene men edilmiştir.

2015 yılında Testis kanseri teşhisi konulan Milli Atlet uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuş ve spor yaşantısına kaldığı yerden devam etmiştir. Günümüzde en son Survivor yarışmasına katılacak isimler arasında gösterilen Batuhan Buğra Eruygun İstanbul doğumludur. Boğa burcudur.