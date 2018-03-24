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Ronaldo 2 dakikada 2 golle Mısır’ı yıkıp geçti

Portekiz ve Mısır'ın karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Cristiano Ronaldo uzatma dakikalarında attığı 2 golle maçı aldı ve inanılması güç bir olaya imza attı.
11:0824 Mart 2018
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Ronaldo 2 dakikada 2 golle Mısır’ı yıkıp geçti

İsviçre'nin Zürih kentindeki Letzigrund Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Portekiz ile Mısır karşı karşıya geldi. Mücadelenin 56.dakikasında Muhammed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçen Mısır, uzatma dakikalarına gelindiğine maçı kazanacağını düşünürken sahneye Ronaldo çıktı…

 

Oyuna 61.dakikada giren Beşiktaş’ın yıldızı Ricardo Quaresma’nın 90+2’de yaptığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan Ronaldo durumu önce 1-1’e getirdi. 2 dakika sonra bu kez duran toptan yine Quaresma’nın asistinde kafayı vuran Ronaldo galibiyet golünü atarak maçı aldı. Portekizli yıldızın maçın bitimine 2 dakika kala attığı goller Mısır’ın hayal kırıklığına uğratırken mucizevi galibiyet dün gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

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Etiketler
mısır portekiz Quaresma ronaldo
Son güncelleme: 11:10 | 24.03.2018
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