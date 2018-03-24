Nevzat Aydın’dan Muharrem Usta’ya, ‘Yalan makinesi’

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’nın bugün düzenlediği basın toplantısında eleştirdiği eski başkan yardımcısı Nevzat Aydın, twitter hesabından Usta'ya 'Yalan makinesi' dedi.

Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, ekonomik durumdan, yönetim kurulu içerisinde yaşanan sıkıntılarla ilgili bir çok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu’ndan istifa edenlerin darbe yapmak istediklerini ifade eden ve özellikle görevi bırakan yardımcısı Nevzat Aydın'a yoğun eleştirilerde bulunan Usta’ya cevap gecikmedi. “Şenol Güneş’i haksız yere kulüpten gönderirken Nevzat Aydın yönetimdeydi. Şimdi bakıyorum Şenol Güneş güzellemeleri yapılıyor. Olmuyor bunlar!” diyen Usta’ya basın toplantısının bitiminin ardından Nevzat Aydın twitter hesabı üzerinden ‘Yalan makinesi' diyerek karşılık verdi. Aydın'ın bu tweeti sosyal medyada da gündem oldu.

Yalan makinesi. — Nevzat Aydın (@zagortenay76) 24 Mart 2018

Muharrem Usta`dan basın toplantısında flaş açıklamalar! Olağanüstü genel kurul kararı alan Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Muharrem Usta basın toplantısı düzenledi. Usta toplantıda, ''Hacıosmanoğlu döneminde 16 milyon 900 bin Euro hisse satılmış. Trabzonspor'un yüzde 49 hissesi satılmıştır. Bittik. El Fatiha, hiçbir şeyimiz yok. Yedik bitirdik birbirimizi ama aslında Trabzonspor'u bitirdik'' ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Öte yandan Muharrem Usta’nın kongrede aday olup olmayacağı konusunda açık kapı bırakarak, ‘Trabzonspor’a inşallah makama doymuş bir yönetim kurulu gelir’ dedi.