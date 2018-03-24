Nevzat Aydın’dan Muharrem Usta’ya, ‘Yalan makinesi’
Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, ekonomik durumdan, yönetim kurulu içerisinde yaşanan sıkıntılarla ilgili bir çok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Trabzonspor Yönetim Kurulu’ndan istifa edenlerin darbe yapmak istediklerini ifade eden ve özellikle görevi bırakan yardımcısı Nevzat Aydın'a yoğun eleştirilerde bulunan Usta’ya cevap gecikmedi. “Şenol Güneş’i haksız yere kulüpten gönderirken Nevzat Aydın yönetimdeydi. Şimdi bakıyorum Şenol Güneş güzellemeleri yapılıyor. Olmuyor bunlar!” diyen Usta’ya basın toplantısının bitiminin ardından Nevzat Aydın twitter hesabı üzerinden ‘Yalan makinesi' diyerek karşılık verdi. Aydın'ın bu tweeti sosyal medyada da gündem oldu.
Yalan makinesi.
— Nevzat Aydın (@zagortenay76) 24 Mart 2018
Öte yandan Muharrem Usta’nın kongrede aday olup olmayacağı konusunda açık kapı bırakarak, ‘Trabzonspor’a inşallah makama doymuş bir yönetim kurulu gelir’ dedi.