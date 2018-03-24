Lionel Messi ve Samuel Umtiti’nin ‘rondo’ çalışmasında zor anları

Barcelona'nın antrenmanında yapılan 'rondo' çalışmasında topu kapmaya çalışan Messi ve Umtiti, arkadaşlarının seri pas atışları karşısında çaresiz anlar yaşadı...

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga takımlarından Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile ve Fransız futbolcusu Samuel Umtiti, geleneksel top kapma antrenmanında zor anlar yaşadı.

Barcelona antrenmanlarının vazgeçilmez unsurlarından biri rondo. Ciutat Esportiva Joan Gamper Tesisleri’nde yapılan idmanda Lionel Messi ve Samuel Umtiti top kapma çalışmasında ortada kalan ve arkadaşlarının paslaşmasını bozması gereken iki isimdi.

Ancak işler hiç de istedikleri gibi gitmedi. İşte Messi ve Umtiti’nin antrenmandaki zor anları;

Lionel Messi ve Samuel Umtiti’nin zor anları pic.twitter.com/jMHFWC6o51 — SKOR (@SozcuSkor) 24 Mart 2018

‘RONDO’ NEDİR?

Barcelona’nın dünyaca ünlü pas futbolunun kökeni yıllar içinde uluslararası hale gelmesinin bir başka ifadesine ‘rondo’ deniyor. Rondo pas becerisini ve ekip ruhunu geliştirme konusunda çok farklı bir felfeseye dayanıyor. Oyuncular bir daire içine toplanıp ısınırlar ve ortada daha az sayıda oyuncu verilen pasları kesmeye çalışır. İzin verilen ardışık dokunuşların sayısı, kullanılan alan, cezalar ve ödüller gibi çeşitlilikleri var ancak La Masia’da yaratılan bu kavram şimdi dünyanın her köşesinde idmanların düzenli bir parçasına dönüştü.