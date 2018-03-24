Galatasaray’da Gomis’e bebek sürprizi

Galatasaray formasıyla ortaya koyduğu muhteşem performansla sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis'in oyuncak bebeği yapıldı.

Spor Toto Süper Lig’de attığı 25 golle gol krallığı yarışında zirvede olan Fransız yıldız, Galatasaray taraftarının kalbini fethetmiş gibi gözüküyor. Sezon başında kendisine ‘Sen Olsan Bari’ şarkısı dahi uyarlanan Gomis’e, Galatasaray yönetiminden bir sürpriz geldi.

Galatasaray, kısa sürede taraftarın göz bebeği haline gelen golcü oyuncu Bafetimbi Gomis’in popülaritesini kullanmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, oyuncak ‘Gomis bebek’ üretti ve GS Storelar’dan 129 liradan satışa çıkardı.

Fransız yıldız attığı gollerle hem Türkiye’de hem de Avrupa’da adından söz ettirdi.

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