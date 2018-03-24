Fatih Terim istedi Sinan Gümüş kalıyor

Fatih Terim'in kendisine verdiği şansı iyi değerlendiren Sinan Gümüş’le uzun soluklu sözleşme yapılacak. Oyuncunun 600 bin Euro olan yıllık ücreti, 1 milyon Euro’nun üzerine çıkarılacak

Galatasaray’da Sinan için Fatih Terim devreye girdi. Geçen sezon sonunda G.Saray’dan ayrılmaya karar veren Sinan Gümüş, Benfica’ya 400 bin Euro’ya gitmeye hazırdı. Ancak sarıkırmızılı kulüp satmaya yanaşmadı ve Sinan gönülsüz de olsa kaldı. Igor Tudor döneminde dibe vuran gurbetçi oyuncuyu Fatih Terim ayağa kaldırdı. Terim’in gelişiyle süre almaya başlayan Sinan şansını iyi kullandı ve teknik heyetin gözüne girdi.

ANLAŞMASI GELECEK SEZON BİTİYOR

Şık vole golü ile Konya galibiyetini getiren Sinan’ın G.Saray’la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Mayıs ayında seçilecek yeni yönetimin iç transferde ilk hamlesi Sinan Gümüş olacak. Fatih Terim’in de kalmasını istediği 24 yaşındaki oyuncu ile uzun soluklu yeni sözleşme imzalanması bekleniyor. 600 bin Euro ile takımın en az kazanan ismi olan Sinan’ın ücreti de 1 milyon Euro’nun üzerine çıkarılacak.

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FATİH TERİM FİTNESS ÇALIŞTI

Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, dünü çift idmanla geçirdi. Sarı-kırmızılı ekip, sabah idmanını salonda gerçekleştirirken, teknik direktör Fatih Terim de ağırlık çalışması yaptı.

GOMİS BEBEK SÜRPRİZİ!

Galatasaray, kısa sürede taraftarın gözbebeği haline gelen golcü oyuncu Bafetimbi Gomis’in popülaritesini kullanmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, oyuncak ‘Gomis bebek’ üretti ve GS Storelar’dan 129 liradan satışa çıkardı.