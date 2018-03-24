Eric Bailly’den Zlatan Ibrahimovic’e küfür!

Manchester United'dan ayrılarak MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'e transfer olan Zlatan Ibrahimovic'e eski takım arkadaşı Eric Bailly'den şok bir küfür geldi.

Manchester United’la olan sözleşmesini feshedip MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy’e transfer olan Zlatan Ibrahimovic’e şok bir tepki geldi.

Fanatik gazetesinin haberine göre; yıldız futbolcunun resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına United’dan takım arkadaşı Eric Bailly küfürlü bir yorum yazdı.

Fildişi Sahilli stoper, 36 yaşındaki İsveçli süperstarın United taraftarına veda etmek için yazdığı mesajın altına “S….r git” yorumunu yaparak bir anda Ada basınının gündemine oturdu.

Zlatan Ibrahimovic`in yeni takımı resmen belli oldu! İsveç'in dünyaca ünlü yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in yeni takımı belli oldu. Manchester United'la yollarını ayıran 36 yaşındaki golcü MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile anlaştı. LA Galaxy, Zlatan'ı özel bir video ile duyurdu. İlgili Haberi Oku