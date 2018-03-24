Emre Çolak: ‘Sokağa çıkmaya çekiniyorum’

İspanya La Liga'da zor bir dönemden geçen ve ligin dibine demir atan Deportivo'nun Türk yıldızı Emre Çolak flaş bir itirafta bulundu.

Aldığı kötü sonuçlar nedeniyle La Liga’da 20 puanla 19.sıraya kadar gerileyen Deportivo’da oynayan eski Galatasaraylı Emre Çolak, sokağa çıkmaya çekindiğini söyledi.

26 yaşındaki Milli futbolcu takımın durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Deportivo taraftarı futbolu yaşıyor ve takımı iyi pozisyonda görmek istiyor. Coruna’da sokağa çıkar ve yürürdüm. Ancak şu anda bunu istemiyorum. İnsanların yüzünü görmeye çekiniyorum çünkü mutsuz olduklarını ve bundan sorumlu olduğumuzu biliyorum” ifadelerini kullandı.

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