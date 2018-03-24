Darüşşafaka, 7Days EuroCup’ta finalde!

7Days EuroCup'ta yarı final serisi ikinci maçında Darüşşafaka deplasmanda Bayern Münih'i 87-83 mağlup etti ve üç maçlık seride durumu 2-0'a getirerek adını finale yazdırdı. Temsilcimizde Scottie Wilbekin 41 sayıyla karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

7Days EuroCup’ta yarı final serisi ikinci maçında Almanya’nın Bayern Münih takımını deplasmanda 87-83 yenen Darüşşafaka, seride durumu 2-0’a getirerek adını finale yazdırdı. Audi Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi ekip; ilk periyodu 22-17, ilk yarıyı ise 44-41 önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında oyunu domine eden temsilcimiz, 3’üncü periyodu 69-64, maçı da 87-83 kazanarak turnuvada finale yükseldi.

‘WILBEKIN’İN REKOR GECESİ’

Darüşşafaka serinin ilk maçını Volkswagen Arena’da 76-74 kazanmıştı. Daçka’da Scottie Wilbekin 41 sayıyla maçın yıldızı oldu. Scottie Wilbekin maçta 10 üçlük kaydederken hem EuroCup’ta bir maçta en çok üçlük kaydeden hem de bir maçta en çok sayı atan oyuncu olmayı başardı. Wilbekin’in elde ettiği 44 ‘index’ puanı da EuroCup yarı finaller rekoru olarak tarihe geçti.

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