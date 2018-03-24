Boluspor’dan Fenerbahçe’ye ağır darbe! Hazırlık maçında tarihi fark!

Milli arada hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'la bir araya gelen Fenerbahçe, sahadan 6-2'lik ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’e milli maçlar nedeniyle verilen arayı bir hazırlık maçıyla değerlendiren Fenerbahçe, Boluspor’la bir araya geldi. Boluspor şok bir sonuçla sahadan 6-2’lik galibiyetle ayrıldı ve hazırlık maçı olsa da sansasyonel bir galibiyet elde etmiş oldu. Fenerbahçe’de uzun bir aradan sonra Ozan Tufan formasına kavuşurken, Valbuena ve Soldado da ilk 11’de kendilerine yer buldu.

Boluspor’un gollerini Burak Asan (15), Andre Santos (31), Sefa Yılmaz (45 pen), Guido Koçer (52), Mutlu Güler (83) ve Emre Gültekin (86) kaydetti. Fenerbahçe’nin golleri ise 26’da Aatif ve 80’de Fernandao’dan geldi.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Özgüç Türkalp, Ergin Erdem, Önder Yılmaz

BOLUSPOR: Ertuğrul – Göksu (Dk. 46 Furkan), Alim (Dk. 46 Diarra), Franco (Dk. 46 Renato), Caner, Burak (Dk. 59 Özgür), Akabueze (Dk. 78 Mutlu), Santos (Dk. 46 İrfan), Ahmethan (Dk. 46 Yusuf Emre), Guido Koçer (Dk. 65 Umut), Sefa Yılmaz

FENERBAHÇE: Volkan – Şener, Batuhan, Antreas Kilit (Dk. 63 Yiğithan), Serhat (Dk.46 Erdem) (Dk. 73 Enes), Onur, Ozan Tufan, Samed, Aatif (Dk. 46 Valbuena), Mehmet Ekici (Dk. 46 Giuliano), Soldado (Dk. 46 Fernandao)

GOLLER: Dk. 14 Burak, Dk. 31 Andre Santos, Dk. 44 (P) Sefa, Dk. 51 Guido Koçer, Dk. 83 Mutlu, Dk. 86 Yusuf Emre (Boluspor) – Dk. 26 Aatif, Dk. 80 Fernandao (Fenerbahçe)

SARI KART: Alim (Boluspor)

Volkan Demirel öyle bir gol yedi ki... Fenerbahçe, milli arada Boluspor'la hazırlık maçında bir araya gelirken karşılaşmanın 15. dakikasında Bolusporlu Burak Asan, Volkan Demirel'i önde görünce yaklaşık 40 metreden topu ağlara gönderdi. İlgili Haberi Oku