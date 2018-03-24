Arkasspor, Galatasaray HD Sigorta’yı 3-1 yenerek finale çıktı

Efeler Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında Galatasaray HD Sigorta'yı 3-1 yenen Arkasspor finale yükselen taraf oldu

Efeler Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında İstanbul’da 3-1 yendiği Galatasaray HD Sigorta’yı konuk eden Arkasspor, rakibini aynı skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Atatürk Vestel Venüs Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan İzmir temsilcisi ilk seti 25-20 kazanıp skoru 1-0 yaptı. Galatasaray ikinci sette toparlanarak 27-25’le dengeyi sağladı: 1-1.

Üçüncü sette çok etkili bir oyun oynayan Arkasspor 25-13 kazandı ve 2-1 öne geçti. Son sette de Galatasaray’a geçit vermeyen Arkas 25-22’lik sonuçla müsabakayı 3-1 kazandı.