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Abdülkadir Ömür, aday kadrodan çıkarıldı

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, Ümit Milli Takım'ın İsveç ile oynadığı maçta sakatlandığı için A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.
17:5124 Mart 2018
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Abdülkadir Ömür, aday kadrodan çıkarıldı

Ümit Milli Takım’ın İsveç ile oynadığı karşılaşmada sakatlık geçiren Abdülkadir Ömür, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Ümit Milli Takımımızın dün İsveç ile oynadığı karşılaşmada görev alan Abdülkadir Ömür, maç esnasında arka adalesinden geçirdiği sakatlık sebebiyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.Aynı karşılaşmada forma giyen A Milli oyuncu Mehmet Zeki Çelik ise ay-yıldızlıların Belek’teki kampına geri döndü.”

24 Mart 2018 Fenerbahçeli Roman Neustadter`e ülkesinde tepki yağıyor Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Roman Neustadter'in, 3-0 kaybettikleri Brezilya maçından sonra milli takımdan arkadaşı Konstantin Raush ile gece kulübü çıkışında görüntülenmesi ülkesinde tepkiyle karşılandı. Rusya Futbol Federasyonu iki futbolcuya ceza verileceğini açıklarken oyuncular özür diledi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
abdülkadir ömür trabzonspor
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