Abdülkadir Ömür, aday kadrodan çıkarıldı

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, Ümit Milli Takım'ın İsveç ile oynadığı maçta sakatlandığı için A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.

Ümit Milli Takım’ın İsveç ile oynadığı karşılaşmada sakatlık geçiren Abdülkadir Ömür, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Ümit Milli Takımımızın dün İsveç ile oynadığı karşılaşmada görev alan Abdülkadir Ömür, maç esnasında arka adalesinden geçirdiği sakatlık sebebiyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.Aynı karşılaşmada forma giyen A Milli oyuncu Mehmet Zeki Çelik ise ay-yıldızlıların Belek’teki kampına geri döndü.”

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