70 bin kişilik statta şok kavga! Tribünden aşağı atmaya çalıştı

Meksika ve İzlanda arasında oynanan maça tribünde yaşanan kavga damga vurdu. Meksikalı taraftarların bulunduğu bölgede bir kişinin, kavga ettiği taraftarı aşağıya atmaya çalıştığı anlar kameralar tarafından görüntülendi.

SKOR DIŞ HABERLER / Meksika ile İzlanda arasında oynanan maçta bir taraftarın kavga ettiği bir başka taraftarı tribünden aşağıya atmaya çalıştığı korku dolu anlar kameralara yansıdı.

ABD’deki 70 bin kişilik Levi’s Stadı’nda oynanan maçı Meksika 3-0’lık skorla kazanırken gecenin en çok konuşulan olayı tribünde çıkan akılalmaz kavga oldu.

Neden çıktığı bilinmeyen tartışma tribündeki bir başka taraftar tarafından kameraya alınırken, görüntülerdeki kişinin tartıştığı taraftarı tribünden aşağya atmaya çalıştığı görülüyor.

Öte yandan bazı kaynaklar stadın başka bölümlerinde de şiddet olayları yaşandığını iddia etse de yerel polis kaynakları olağandışı bir durum yaşanmadığını dile getirdi.

Güvenlik güçleri maç öncesi ve sonrasında Levi’s Stadı’nın etrafında büyük güvenlik önlemleri alırken bir polis helikopteri de stat etrafında dolaştı.

İşte tribünde yaşanan kavganın o görüntüsü;