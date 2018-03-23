Zlatan Ibrahimovic’in yeni takımı resmen belli oldu!

İsveç'in dünyaca ünlü yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in yeni takımı belli oldu. Manchester United'la yollarını ayıran 36 yaşındaki golcü MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile anlaştı. LA Galaxy, Zlatan'ı özel bir video ile duyurdu.

Manchester United’la yollarını ayıran Zlatan Ibrahimovic’in yeni kulübü belli oldu. Dünyaca ünlü İsveçli yıldız futbolcu tahmin edildiği üzere MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile anlaştı.

Perşembe gecesi Manchester United resmen ayrılığı açıkladıktan sonra yaptığı paylaşımla sosyal medyayı sallayan Zlatan Ibrahimovic için yeni takımı LA Galaxy özel bir video hazırladı. #zLAtan etiketiyle yapılan paylaşım kısa sürede yüz binlerce kez izlendi, binlerce kez beğenildi.

Daha önce David Beckham, Robbie Keane, Steven Gerrard, Ashley Cole, Landon Donovan gibi ünlü isimlerin de formasını giydiği LA Galaxy, yeni yıldızını özel bir video ile tanıtırken ardından Twitter’da anlaşmanın resmiyet kazandığını da duyurdu.

Manchester United`ın savunmacısı Eric Bailly`den Zlatan Ibrahimovic`e küfür! Manchester United'dan ayrılıp Los Angeles Galaxy'ye imza atmaya hazırlanan Zlatan Ibrahimovic, kararını şeytanlı bir paylaşımla duyurdu. Manchester United'daki takım arkadaşlarının bir çoğu kendisine gelişimine katkıda bulunduğu için teşekkür ederken, Eric Bailly küfürlü bir mesaj yazarak herkesi şaşırttı. İlgili Haberi Oku