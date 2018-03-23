Zlatan Ibrahimovic’in yeni takımı resmen belli oldu!
Manchester United’la yollarını ayıran Zlatan Ibrahimovic’in yeni kulübü belli oldu. Dünyaca ünlü İsveçli yıldız futbolcu tahmin edildiği üzere MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile anlaştı.
#zLAtan pic.twitter.com/S73CpaNMaP
— LA Galaxy (@LAGalaxy) 23 Mart 2018
Perşembe gecesi Manchester United resmen ayrılığı açıkladıktan sonra yaptığı paylaşımla sosyal medyayı sallayan Zlatan Ibrahimovic için yeni takımı LA Galaxy özel bir video hazırladı. #zLAtan etiketiyle yapılan paylaşım kısa sürede yüz binlerce kez izlendi, binlerce kez beğenildi.
Daha önce David Beckham, Robbie Keane, Steven Gerrard, Ashley Cole, Landon Donovan gibi ünlü isimlerin de formasını giydiği LA Galaxy, yeni yıldızını özel bir video ile tanıtırken ardından Twitter’da anlaşmanın resmiyet kazandığını da duyurdu.
Confirmed. @Ibra_official is a member of the #LAGalaxy: https://t.co/Z2gooaCdFi #zLAtan pic.twitter.com/sSr926OS0l
— LA Galaxy (@LAGalaxy) 23 Mart 2018