Volkan Demirel öyle bir gol yedi ki…

Fenerbahçe, milli arada Boluspor'la hazırlık maçında bir araya gelirken karşılaşmanın 15. dakikasında Bolusporlu Burak Asan, Volkan Demirel'i önde görünce yaklaşık 40 metreden topu ağlara gönderdi. Boluspor maçı 6-2 kazandı.

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