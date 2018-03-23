Volkan Demirel öyle bir gol yedi ki…
Fenerbahçe, milli arada Boluspor'la hazırlık maçında bir araya gelirken karşılaşmanın 15. dakikasında Bolusporlu Burak Asan, Volkan Demirel'i önde görünce yaklaşık 40 metreden topu ağlara gönderdi. Boluspor maçı 6-2 kazandı.
Milli maç arasını bir hazırlık karşılaşmasıyla değerlendiren Fenerbahçe, Boluspor’la bir araya geldi. FBTV’den yayımlanan müsabakanın 15. dakikasında Boluspor, sosyal medyayı sallayan bir golle maçın gol perdesini açtı.
Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Samed Karakoç’un pasında araya giren Burak Asan, topu sürdü ve Volkan Demirel’i önde gördükten sonra yaklaşık 40 metreden topu kaleye gönderdi. Boluspor muhteşem golle maçta 1-0 öne geçti. Boluspor karşılaşmayı 6-2’lik galibiyetle noktaladı.
Son güncelleme: 20:27 | 23.03.2018