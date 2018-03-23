Usain Bolt Dortmund ile ilk antrenmanına çıktı!

Dünya rekortmeni Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, Borussia Dortmund'la ilk antrenmanına çıktı. Futbola geçişi dünya basınında büyük yankı uyandıran Bolt, yetenekleri açısından Lionel Messi'ye benzediğini söyledi.

Bolt, antrenmanın ilgili odağı olup son derece neşeli görüntüler verirken medyaya yaptığı açıklamalarda da kendisini övmekten geri durmadı. Jamaikalı eski sprinter, kendisini Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile karşılaştırdı.

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Usaint Bolt, “Messi çok yetenekli bir futbolcu. Yıllar boyunca öğrendiğim ve duyduğuma göre Ronaldo, olduğu yere gelmek için çok çalışmak zorundaydı. Ben ise hızlı doğdum ve Messi gibi büyük yeteneklerim vardı” ifadelerini kullandı.

Usain Bolt formayı giydi golünü attı Dünyaca ünlü rekortmen atlet Usain Bolt, Borussia Dortmund ile antrenmanlara çıkmaya hazırlanıyor. Antrenmanlara başlamadan resmen önce formayı sırtına geçiren Usain Bolt, attığı golle izleyenlerden tam not aldı. İlgili Haberi Oku

”MANCHESTER’DA OYNAMAK İSTİYORUM”

Borussia Dortmund ile bugün çıkacağı antrenmanı da değerlendiren Jamaikalı efsane atlet, “Dortmund’da beni neyin beklediğini bilmiyorum. Her zamanki gibi elimden geleni yapacağım. Bir şeyi çok istediğimde kararlılıkla mücadele ederim. Manchester United için oynamayı çok isterim. Bunu yapabilirim” şeklinde konuştu.

Olimpiyatlarda 8, dünya şampiyonalarında ise 11 altın madalyası bulunan 31 yaşındaki Bolt, erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde tutuyor. Bolt, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası’nın ardından kariyerini noktalamıştı.

400 KİŞİ SEYRETTİ

Basına açık yapılan idmanı bin 400 kişi seyretti. Bir süre önce futbol kariyerine başlayan Bolt'un tecrübe kazanabilmek için idmana katıldığını belirtildi. Koşu ve ısınma hareketlerini zorlanmadan gerçekleştiren Bolt, sekize sekiz küçük kale maçta zorlandığı gözlerden kaçmadı. Efsane atlet, antrenmandan sonra sevenlerine imza dağıtmayı unutmadı.