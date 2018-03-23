U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Türkiye 0-3 İsveç

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup maçında Alanya'da konuk ettiği İsveç'e 3-0'lık skorla mağlup oldu.

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup maçında Türkiye ile İsveç karşılaştı. Mücadele konuk takım İsveç'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maç öncesi perşembe akşamı Ümit Milli Takım’a, A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Abdülkadir Ömür ve Mehmet Zeki Çelik de Mircea Lucescu’nun onayıyla dahil edilmişti. Ancak Abdülkadir ve Zeki’nin de çabaları farklı mağlubiyeti önlemeye yetmedi ve Alpay Özalan Ümit Milli Takım’ın başındaki ilk sınavında ağır bir yara almış oldu.

Maçtan dakikalar: 6. dakikada gelişen Türkiye atağında sağ kanattan rakip sahaya hızla giriş yapan Melih, topu korner çizgisine kadar sürdü. Melih'in yaptığı ortaya yükselen Orkan'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 7. dakikada sağ taraftan ani gelişen Asoro topla buluşarak hızla ceza sahasına sokuldu. Kaleci Muhammed kalesinden çıkarak engellemeye çalıştı fakat Asoro'nun vuruşu kaleciyi de geçerek ağlarla buluştu: 0-1. Ümit Milli Takım`a A Milli Takım`dan takviye! Türkiye A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ve İstanbulsporlu Mehmet Zeki Çelik, Mircea Lucescu'nun da onayıyla Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edildi. İlgili Haberi Oku

13. dakikada orta sahada rakipten topu alan Abdülkadir, şık çalımlarla ceza sahasına girdi ve sağ çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Pontus, topu kornere çeldi. 40. dakikada gelişen İsveç atağında Alexander'in ara pasında topu Svante Ingelsson'ın ayağına bıraktı. Ingelsson, Türkiye defansından 2 oyuncuyu çalımlayarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Muhammed'i de çalımlayan Svante topu ağalarla buluşturdu: 0-2.

51. dakikada Melih'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Oğulcan hızla içeri sokularak sert vurdu ancak az farkla top auta gitti. 57. dakikada ceza sahasına ani giriş yapan Alexander koşu yapan Svante'ye pas verdi. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Svante vurdu ancak kaleci Muhammed topu kornere çeldi. 83. dakikada ani gelişen İsveç kontratağında Jonathan Levi'nin ara pasında topla buluşan Joel Asoro iki Türkiye oyuncusunun arasından ceza alanına girdi. Topu kontrol eden Asoro pozisyonu engellemek isteyen kaleci Muhammed'in üzerinden aşırtma vuruşla topu filelerle yolladı: 0-3.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Dennis Higler, Charles Scahaap, Jan de Vries

Türkiye: Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Yusuf Acer, Merih Demiral, Dorukhan Toköz, Berk Yıldız (Ahmed İldiz dk. 46), Abdülkadir Ömür (Yusuf Sarı dk. 80), Orkan Çınar, Alperen Babacan, Melih Okutan, Oğulcan Çağlayan (Deniz Hümmet dk. 64)

İsveç: Pontus Dahlberg, Linus Wahlqvist, Franz Brorsson (Dennis Hadzikadunic dk. 87), Filip Dagerstal, Joel Andersson, Svante Ingelsson, Isak Ssewankambo (Jordan Larsson dk. 70), Erdal Rakip, Mattias Svanberg, Joel Asoro, Alexander Isak

Goller: Asoro (dk. 7), Svante (dk. 40), Joel Asoro (dk. 83) (İsveç)

Sarı kartlar: Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Orkan Çınar (Türkiye), Asoro (İsveç)