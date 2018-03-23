Türkiye İrlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye İrlanda hazırlık maçı için karşı karşıya geliyor. Türkiye'de birçok genç ismin ilk kez forma giyeceği maç şifresiz yayınlanacak. Peki Türkiye İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Dünya Kupasına katılma şansını kaçıran A Milli Futbol Takımı gelecek turnuvalar için yeni isimlerle takım oluşturmaya başlıyor. Gençleştirilen kadro ile hazırlıklarını sürdüren Millilerimiz, İrlanda karşısında kazanarak ülkeyi sevindirmek istiyor. Peki futbol severlerin kaçırmak istemediği Türkiye İrlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Antalya Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak maçta Türkiye kendi sahasında İrlanda’yı konuk edecek. Türkiye İrlanda maçı TRT Spor’dan canlı izlenebilecek.

TÜRKİYE İRLANDA ARASINDA 14. RANDEVU

Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti bugüne kadar 13 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalardan 2’sini A Milli Futbol Takımımız kazanırken, İrlanda ise 5 kez galip geldi. Kalan 6 maç ise berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Türkiye 15, İrlanda Cumhuriyeti ise 27 gol atmayı başardı.

Türkiye, İrlanda’yı iki kez 2-1 ile geçerken, İrlanda’nın en farklı galibiyeti ise 1990’da Euro 1992 Elemeleri’nde oynanan 5-0’lık maç oldu.

Türkiye ile İrlanda arasında oynanan en gollü maçlar ise 1978’de 4-2 İrlanda galibiyetiyle sonuçlanan maç ile 3-1976’da oynanan ve 3-3 sonuçlanan maç oldu.

Antalya Stadyumu maça hazır. A Milli Takım'ı bekliyor… pic.twitter.com/wIELt8zL4L — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 23 Mart 2018

LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 7. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 7. maçına İrlanda Cumhuriyeti karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 6 maçta sadece bir galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, bir kez de eşitliği bozamadı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos 2017’de 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Lucescu yönetimindeki milli takım, ilk maçında, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Ukrayna’ya 2-0 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam ile çıktığı ikinci maçta, elemelerde Hırvatistan’ı Eskişehir’de 1-0 yenmeyi başardı. Milli takım, Lucescu yönetimindeki üçüncü karşılaşmasında İzlanda’ya Eskişehir’de 3-0 mağlup olarak, Dünya Kupası’na katılma şansını kaybetti, dördüncü maçında ise deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, deneyimli teknik adam idaresindeki hazırlık maçlarında ise Romanya’ya deplasmanda 2-0, Arnavutluk’a Antalya’da 3-2 yenildi.