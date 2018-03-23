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Santiago Canizares’in 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Futbolun unutulmaz isimlerinden İspanyol kaleci Santiago Canizares, 1,5 yıl önce kanser hastalığına yakalanan 5 yaşındaki oğlu Santi'nin ölüm haberini duyurdu.
16:5023 Mart 2018
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Santiago Canizares’in 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

SKOR DIŞ HABERLER / Valencia ve İspanya futbolunun efsane kalecisi Santiago Canizares, 5 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkıldı.

Yaklaşık 1,5 yıl önce kanser hastalığına yakalanan Santi’nin mart ayı başlarında sağlık durumu kötüleşmeye başlamıştı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Canizares, “Oğlum Santi hayatını kaybetti. Konuyla ilgili olarak bana desteğini esirgemeyenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Valencia kulübü ve birçok ünlü futbolcu da 48 yaşındaki eski kaleciye başsağlığı mesajı yolladı.

İspanya’da Real Madrid ve Celta Vigo gibi takımların formasını giyen Canizares, 1998-2008 yılları arasında Valencia’da mücadele etmiş ve İspanyol kulübünün efsaneleri arasına girmişti.

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Santi Santiago Canizares valencia
Son güncelleme: 16:58 | 23.03.2018
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