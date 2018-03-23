Philadelphia’yi Ersan İlyasova taşıdı! Furkan Korkmaz’dan muhteşem asist
SKOR DIŞ HABER – NBA’de heyecan dün gece oynanan 6 karşılaşma ile devam etti. Orlando Magic deplasmanına çıkan Philadelphia 76, rakibini 118-98 mağlup ederken, Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova sergilediği performans ile göz kamaştırdı. Karşılaşmaya yedek başlayan ve 22 dakika parkede kalan Ersan İlyasova, attığı 18 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Yine Philadelphia 76 forması giyen Milli basketbol Furkan Korkmaz, Ersan İlyasova’ya yaptığı asist ile alkışlandı.
Önünde duran rakiplerine aldırmadan pota altında Ersan İlyasova’yı bulan Furkan Korkmaz, savunmanın bacak arasından verdiği pasla yeteneğini konuşturdu. Furkan Korkmaz, maçı 3 sayıyla tamamladı. Philadelphia 76 takımının resmi Twitter hesabı, Ersan İlyasova’nın performansını paylaştığı video ile takipçilerine duyurdu.
NBA’de oynanan diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı:
Charlotte Hornets 140-79 Memphis Grizzlies
Houston Rockets 100-96 Detroit Pistons
New Orleans Pelicans 128-125 Los Angeles Lakers
Utah Jazz 112-119 Dallas Mavericks
Sacramento Kings 105-90 Atlanta Hawks