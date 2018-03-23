Mircea Lucescu: ‘Gelecek için bana umut verdi’

Türkiye'nin İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Mircea Lucescu açıklamalarda bulundu. Rumen teknik adam, "Gelecek için bana umut veren bir oyun yapısı ortaya koyduk. Ortaya koyduğumuz oyun organizasyonu beni umutandırdı. Bu sefer daha disiplinliydik" dedi.

Türkiye’nin Antalya’da İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Mircea Lucescu, gelecek adına umutlu olduğunu ifade etti. Lucescu, “Önemli bir zaferdi bizim için. İyi organize olduk, şutları atabildik. İkinci yarıda oyuncular değişince biraz ritim değişikliği oldu tabi. Gelecek için bana umut veren bir oyun yapısı ortaya koyduk. Ortaya koyduğumuz oyun organizasyonu beni umutandırdı. Bu sefer daha disiplinliydik. Herkes kendi bölgesini iyi savundu” dedi.

‘OYUNU DAHA İYİ KONTROL ETTİK’

Rakibin çok sert oynadığını ama buna rağmen iyi cevap verdiklerini belirten tecrübeli teknik direktör, ”Oyunu daha iyi kontrol ettik. Fiziksel olarak güçlü bir rakibe karşı oynadık. Her şekilde savaştılar. Bazı oyun kurallarının üstünde daha sert bir şekilde bunu yaptılar.” şeklinde konuştu. Karadağ maçına hazırlanmak için sadece 3 günleri olduğunu söyleyen Rumen teknik adam, ”Giren oyuncular, oynayan oyuncular adına çok mutluyum. Karadağ da çok iyi bir ekip ve o maça hazırlanmak için 3 günümüz var.” sözlerini kullandı. Türkiye İrlanda Cumhuriyeti: 1-0 (Maç sonucu) Türkiye A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, beyaz bir sayfa açmak için çıktığı karşılaşmada 52'de Mehmet Topal'ın golüyle galibiyete uzandı. Milliler 2018'deki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. İlgili Haberi Oku