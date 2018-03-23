Mehmet Topal’dan itiraf: ‘Bırakma noktasına geldim’

Türkiye'nin İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yendiği hazırlık maçında müsabakanın tek golünü kaydeden Mehmet Topal, Euro 2016 sonrasında Milli Takım'ı bırakma noktasına geldiğini "Avrupa Şampiyonası'ndan sonra milli takımı bırakmayı düşündüm ama iş milli takım olunca duyguların önüne geçebiliyor. Seve seve göreve koşabiliyorsunuz" sözleriyle itiraf etti. Eleştirilerin dozunun çok sertleştiğine de değinen Mehmet Topal, herkesi sağduyulu olmaya çağırdı.

Türkiye, Antalya’da İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 yenerken 52. dakikada karşılaşmanın tek golünü kaydeden Mehmet Topal müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcular olarak genç kadroya yardımcı olduklarını söyleyen Topal, “Fizik gücü üst düzey bir takıma karşı oynadık. 3-4 gündür çok iyi hazırlanıyoruz. Takım halinde iyi bir oyun ortaya koyduk, güzel bir galibiyet oldu. Bu sezon zorlu geçiyor. Yorucu maçlardan sonra milli takımda en üst seviyede oyun ortaya koymak zorundasınız. Takım gençleşiyor, biz de tecrübeli abileri olarak yardım etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

‘AMACIMIZ GENÇLERE YARDIM ETMEK’

Euro 2016 sonrasında Milli Takım’ı bırakma noktasına geldiğini de itiraf eden Mehmet Topal, “Avrupa Şampiyonası’ndan sonra milli takımı bırakmayı düşündüm ama iş milli takım olunca duyguların önüne geçebiliyor. Seve seve göreve koşabiliyorsunuz. Burada olma amacımız genç kardeşlerimize yardımcı olabilmek” dedi.

Kendilerine üzücü yorumlar geldiğini belirten tecrübeli futbolcu, “Futbolun içinden gelen bazı abilerimiz bizi üzecek yorumlar yapıyormuş. Önemli değil ama kırıcı olabiliyor. Burası Milli Takım. Buraya gelen herkes elinden geleni veriyor. Abi bildiklerimizin Avrupa Şampiyonası’nda yanımıza gelip destek oldukları gibi biz de genç kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bir şeyler söylerken, millet olarak sert olmaya başladık. Eleştiriler, yorumlar ağır olmaya başladı. Sağduyulu olalım” ifadeleriyle çağrıda bulundu.

Türkiye İrlanda Cumhuriyeti: 1-0 (Maç sonucu) Türkiye A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, beyaz bir sayfa açmak için çıktığı karşılaşmada 52'de Mehmet Topal'ın golüyle galibiyete uzandı. Milliler 2018'deki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. İlgili Haberi Oku