Manchester United’ın savunmacısı Eric Bailly’den Zlatan Ibrahimovic’e küfür!

Manchester United'dan ayrılıp Los Angeles Galaxy'ye imza atmaya hazırlanan Zlatan Ibrahimovic, kararını şeytanlı bir paylaşımla duyurdu. Manchester United'daki takım arkadaşlarının bir çoğu kendisine gelişimine katkıda bulunduğu için teşekkür ederken, Eric Bailly küfürlü bir mesaj yazarak herkesi şaşırttı.

SKOR DIŞ HABER – Dünyanın sayılı forvetleri arasında gösterilen İsveçli Zlatan Ibrahimovic’in Manchester United macerası sona eriyor. Manchester United kulübünün sözleşmesini fes ettiği Zlatan Ibrahimovic, ABD Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy’ye imza atmak için gün sayıyor. Ayrılığını resmi Instagram hesabından şeytanla bilek güreşi yaptığı bir görselle duyuran Zlatan Ibrahimovic, İngiliz devine, eski takım arkadaşlarına teşekkür etti. Birçok takım arkadaşı da yıldız futbolcuya teşekkür ederken, Eric Bailly’nin küfür etmesi herkesi şaşırttı.

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Zlatan Ibrahimovic’in uzun bir yazı ve fotoğraf ile yaptığı paylaşıma Manchester United takımı bile “Seninle olmak bir zevkti” gibi hoş bir karşılık verirken, hemen altında Eric Bailly’nin “S… git” gibi küfürlü bir mesaj yazmasına kimse anlam veremedi. Bailly’nin sert mesajı, ikili arasında bir gerginlik yaşandığı dedikodularına neden oldu. Bailly, yazdığı küfürlü paylaşım ile ilgili henüz detaylı bir açıklama yayınlamadı.

Zlatan Ibrahimovic, Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra 2016 yılında Manchester United’a imza atmıştı. Dünyaca ünlü yıldız, Manchester United’da çıktığı 53 maçta 29 gole imza atarken, 10 da asist yapmıştı. Eric Bailly de Zlatan Ibrahimovic ile aynı tarihte İngiliz devine katılmıştı. Villarreal’de sergilediği performansla dikkat çeken Eric Bailly için Manchester United 38 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.