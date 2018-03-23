Hakan Çalhanoğlu’ndan yeni forma açıklaması!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti'ni Antalya'da 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, yeni formaların kendilerine uğur getirdiğini ifade etti.

Türkiye’nin hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada forma giyen Hakan Çalhanoğlu, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Yeni formaların uğur getirdiğini söyleyen Milan’ın yıldız 10 numarası, bütün turnuvalara katılmak istediklerini ifade etti.

Çok çalıştıklarını söyleyen yıldız futbolcu, “Açıkçası ben çok mutluyum. 2018’e çok iyi başladık. Böyle başlamamızın sebebi çok çalışmamız. İdmanlarda çok çalışıyoruz. Daha çok gol bulabilirdik. Çok iyi maç çıkardık. Formalar uğur getirdi sanırım. Formalar çok güzel, ben çok beğendim. Kırmızı forma çok güzel” dedi. Türkiye İrlanda Cumhuriyeti: 1-0 (Maç sonucu) Türkiye A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, beyaz bir sayfa açmak için çıktığı karşılaşmada 52'de Mehmet Topal'ın golüyle galibiyete uzandı. Milliler 2018'deki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

‘Her turnuvaya katılmak istiyoruz’

Her turnuvaya katılmak istediklerini belirten Çalhanoğlu, ”Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu işte sabır da gerekiyor. Genç bir kadro var ve önümüzdeki turnuvalar çok önemli. Çok çalışıp iyi skorlar almak istiyoruz. Önümüzde uzun günler var. Hocamız bize çok yardımcı oluyor. Her turnuvaya katılmak istiyoruz.” şeklinde konuştu. Sol kanatta oynamasını değerlendiren Milan’ın 10 numarası, ”Leverkusen’de başladım solda oynamaya. Milan’da da öyle oynamaya devam ettim. Hangi pozisyonda olursam olayım önemli olan takımın başarısı.” sözlerini kullandı.