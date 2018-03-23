Gerard Pique’nin çılgın Roy Keane anısı: ‘Görünmez olmak istedim’

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique, Manchester United'da forma giydiği dönemde takımın kaptanı olan Roy Keane ile olan bir anısını paylaştı.

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga takımlarından Barcelona’nın yıldızı Gerard Pique, Manchester United’da forma giydiği dönemde efsane futbolcu Roy Keane’in soyunma odasına terör estirdiğini dile getirdi.

Henüz 17 yaşındayken Premier Lig’in yolunu tutan İspanyol futbolcu, Roy Keane’i, Jack Nicholson’ın ünlü filmi ‘The Shining’de canlandırdığı çılgın karaktere benzetti.

Old Trafford’daki ilk maçında yaşadığı bir anısını anlatan Pique, “18 yaşındaydım ve Old Trafford’da ilk maçıma çıkıyordum. Cehennemde gibi gergindim. Hayal et… Van Nistelrooy, Giggs ve Ferdinand’ın yanında oturmuş çoraplarımı giyiyorum. Görünmez olmak istedim. ‘Sadece işini yap ve farkedilmeden git’ diye düşünüyordum” diyerek o günleri anlattı.

Gergin bir ortamda olduğunu anlatan Pique, “Soyunma odası o kadar küçük ki, bacaklarımız birbirine değiyordu. Hocanın gelip bizimle konuşmasını bekliyorduk ve ölüm sessizliği vardı. O sırada bir titreşim sesi geldi. Roy Keane sesi duydu ve nerden geldiğini anlamaya çalıştı. Benim telefonumun olduğumun farkındayım. Pantolonumun cebinde, Roy’un başının arkasında asılı duran çantadaydı” dedi.

Daha sonra yaşananları anlatan Pique şu ifadeleri kullandı;

“Roy, gürültünün nereden geldiğini bulamıyordu. Odada manyak gibi bakınıyor, gözleri her yere dönüyor ve anlamaya çalışıyordu. Jack Nicholson’ın The Shining filminde kafasını kapıdan soktuğu ünlü sahneyi biliyorsunuzdur. Aynı onun gibiydi. Herkesi korkutarak ‘Bu kimin telefonu?’ diye sordu. Sessizlik oldu. Tekrar sordu, yine sessizlik oldu. Üçüncü kez ‘Bu lanet olası telefon kimin?’ dedi. Sonunda küçük bir çocuk gibi konuştum. Çok yumuşak şekilde ‘Üzgünüm, bu benim’ dedim. Kolunu boynuma sardı ve güldükten sonra endişelenmemem gerektiğini söyledi. Hayır, elbette şaka yapıyorum. Roy adeta aklını yitirmişti. Herkesin önünde delirdi. İnanılmazdı. Ama bu iyi bir dersti”

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