Gazetecinin sorduğu soru Muntari’yi çıldırttı!

Deportivolu Sulley Muntari'ye basın toplantısında sorulan soru, Ganalı oyuncuyu çılgına çevirdi.

Deportivo’nun yeni transferlerinden Sulley Muntari, basın toplantısı sırasında ilginç bir yanıt verdi. La Liga’da 14 haftadır kazanamayan Deportivo’da forma giyen Muntari, teknik direktörleri Seedorf’un yaptığı eleştirilerle ilgili bir basın mensubunun sorusuna sinirlendi.

Kadın gazeteci, Seedorf’un eleştirilerini hatırlatması ve kötü performanslarını nasıl açıkladığını sordu. Bu soru üzerine sinirlenen Muntari, ”Bu soruyu kötü kelimeler kullanarak yanıtlamak istemiyorum çünkü sen kadınsın ve ben de terbiyeli olmalıyım. Çocuklar, yaşlılar ve kadınlar beni daha yumuşak biri olmam gerekiyor. Kadınlara nasıl saygı göstereceğimi de biliyorum. Bu yüzden sorduklarına cevap vermeyeceğim” cevabını verdi.

Basın mensubunun ısrarı üzerine Muntari, ”Tamam, artık bir tartışmaya girmek istemiyorum. Uzatmayalım” sözleriyle konuyu kapattı. Seedorf, Deportivo’nun Las Palmas ile oynadığı son maçta Muntari’yi 75. dakikada oyundan almış ve maç sonunda takımı eleştirmişti.

Sulley Muntari bu sezon Deportivo La Coruna formasıyla La Liga’da 5 maça çıktı. Oynadığı maçlardaki performansıyla eleştirilen Muntari, gol veya asist yapma başarısı gösteremedi. Kariyerinde son olarak Pescara forması giyen Muntari, bir süre serbest oyuncu statüsünde kaldıktan sonra geçtiğimiz devre arasında, Deportivo’ya bedelsiz transfer olmuştu. Udinese’de profesyonel futbol kariyerine başlayan Muntari, Portsmouth, Inter, Sunderland ve AC Milan gibi önemli takımların formasını giydi.

Sulley Muntari’nin Deportivo ile Haziran 2018’e dek sözleşmesi bulunuyor.

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