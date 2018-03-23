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Galatasaray’a NTV Spor’dan transfer! Evren Göz Galatasaray’da

Kapatılan NTV Spor'da Galatasaray muhabiri olarak görev yapan Evren Göz, Galatasaray Spor Kulübü Basın Genel Koordinatörlüğü görevine getirildi.
20:5223 Mart 2018
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Galatasaray’a NTV Spor’dan transfer! Evren Göz Galatasaray’da

Kapatılan NTV Spor’dan ayrılan muhabir Evren Göz, Galatasaray’da önemli bir göreve getirildi. Sarı-kırmızılı kulübün medya direktörlüğüne getirilen Evren Göz haberi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Evren Göz, transfer haberi verdiği günlere gönderme yaparak “Evren Göz Galatasaray’a hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’dan resmi açıklama

Konuyla ilgili olarak Galatasaray’dan da resmi bir açıklama geldi. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Galatasaray Spor Kulübü Basın Genel Koordinatörlüğü görevine Evren Göz getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü”

23 Mart 2018 Galatasaray`ın SPK`ya başvurusu kabul edildi Ekonomik olarak zor günler geçiren Galatasaray'a SPK'dan iyi haber geldi. SPK, Galatasaray'ın sermaye arttırımı için yaptığı başvuruyu kabul etti. İlgili Haberi Oku

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