Galatasaray yeniliğe gidiyor! Fatih Terim talimatı verdi, değişiyor

Derbinin TT Stadı'nda taraftara açık yapılan antrenmanda yakalanan sinerjinin ardından Galatasaray, yeni bir projeyi daha hayata geçirecek. Bu organizasyonla hem takımın morali yükseldi hem de kasaya önemli bir girdi sağlandı. Bir sonraki adım ise Göktürk’te inşa edilecek tesislerde antrenman sahalarından birini en az 6 bin kapasiteli tribünle mini bir stada dönüştürmek.

Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisi öncesi Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son idmanı taraftarlara açık gerçekleştirmesi ve sarı-kırmızılıların gösterdiği yoğun ilgi sonrası kulübün gelecek planlarında da önemli değişikler olacak.

Şampiy10’un haberine göre; F.Bahçe maçı öncesi resmi siteden yapılan duyuruda; 13-16 Mart tarihlerinde İstanbul'daki GS Store mağazalarından en az 19.05 TL'lik alışveriş yapan taraftarların antrenmanı tribünden takip edebileceği belirtilirken sarı-kırmızılılar bu çağrıyı cevapsız bırakmadı. 27 bin 681 Aslan, Türk Telekom Stadı'na koşarken statta müthiş bir atmosfer yaratıldı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ İÇİN DE ÇALIŞMA VAR

BU organizasyonla zorlu maç öncesi takım motive olurken kulübün kasasına da ciddi bir girdi sağlandı. Bu durumun maddi ve manevi katkısı gören sarı-kırmızılılar benzer organizasyonu 31. haftadaki Beşiktaş derbisi öncesinde de gerçekleştirmeyi planlıyor. Ancak maçın iç sahada oynanacak olması nedeniyle katılımın az olmasından endişe ediliyor. Bu nedenle bu fikir henüz proje aşamasında.

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DETAYLAR SEÇİMDEN SONRA NETLEŞECEK

Derbi öncesi statta yakalanan sinerjinin ardından bu fikri geliştirecek olan Fatih Terim asıl değişikliği tesislerde yapacak. Yeni inşa edilecek ve Florya'dan sonra G.Saray'ın taşınacağı Göktürk tesislerine tecrübeli hoca bir ek yaptıracak. Antrenman sahalarından biri mini bir stada dönüştürülecek. Daha kapasitesi ve detayları ortaya çıkmasa da bu sahanın minimum 6 bin kapasiteli bir tribünü olacak. Başkan Mustafa Cengiz de Fatih Terim'in fikirlerine büyük saygı duyup onay verirken, bu durumun detayları yapılacak seçimden sonra netleştirilecek.

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