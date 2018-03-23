Fenerbahçe’nin kupasını çalmaya çalışan Trabzonspor taraftarına 11 buçuk yıl hapis istemi

Fenerbahçe’nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan Trabzonspor taraftarı Halit Şahin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık ifadesinde o anın coşkusuyla “kupa bizim” diye bağırarak kupayı eline aldığını söyleyen Halit Şahin’in, 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

HABER: Sevgim Begüm YAVUZ / Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan ve “kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık” suçundan tutuklandığı 8 günün ardından tahliye edilen Halit Şahin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Halit Şahin, 11 Ocak 2017'de Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'ne ait Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi içinde bulunan halka açık müzeye gitti. 2010-2011 sezonu lig şampiyonluğu kupasının sergilendiği camekanı kırıp kupayı eline alarak, “kupa bizim, Trabzon” diye bağırdı. Görevliler şüpheli Halit Şahin'e müdahale ederek kupayı elinden aldı.

KUPAYI GÖRMEK İÇİN TRABZON'DAN GELMİŞ

Trabzonspor taraftarı olduğunu belirten şüpheli Halit Şahin savcılık ifadesinde, kupanın Trabzonspor'un hakkı olduğunu düşündüğünü söyleyerek, 2010-2011 sezonu lig şampiyonluk kupasını görmek amacıyla olay günü İstanbul'a geldiğini, Fenerbahçe'nin müzesine gidip kupayı gördüğünde almaya karar verdiğini anlattı. Camekanlı bölmenin kapısını zorladığında camın patladığını söyleyen şüpheli, o anın coşkusuyla “kupa bizim” diye bağırarak kupayı eline aldığını, özel güvenlik görevlilerinin gelerek kendisine müdahale ettiğini kaydetti.

İddianamede, şüpheli Halit Şahin'in “mala zarar verme” ve “nitelikli hırsızlığa teşebbüs etme” suçlarından 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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