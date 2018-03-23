Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Felipe Melo penaltı atarken madara oldu!

Palmeiras'ın, Paulista A1 çeyrek finali ikinci maçında Novorizontino'yu 5-0 mağlup ettiği maçta Melo'nun kullandığı ve kaçırdığı ilginç penaltı gündem oldu.
12:3223 Mart 2018
0

Brezilya Paulista A1 çeyrek finalinde Palmeiras ile Novorizontino dün akşam 3-0’ın rövanşında karşı karşıya geldi. Palmeiras’ta forma giyen Galatasaray’ın eski oyuncusu Melo, takımı 4-0 öndeyken penaltı atışı kullandı. Enteresan bir vuruş deneyen ve topu auta yollayan Melo, alay konusu oldu. Novorizontino kalecisinin kaçan penaltı atışı sonrası Melo’nun yanına gelerek dalga geçtiği görüldü.

23 Mart 2018 Alex de Souza`ya ne kadar Türksün testi yapıldı! Uzaktan kumanda detayı... Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza'ya, katıldığı programda 'Ne kadar Türksün?' testi yapıldı. Brezilyalı yıldız 'televizyonun uzaktan kumandasını strech film ile sardın mı?' sorusuna 'Geçen hafta evimde aynısını yaptım' cevabını verdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
melo Novorizontino Palmeiras penaltı
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER