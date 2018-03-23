Dani Alves’ten Beşiktaş forması paylaşımı!

Paris Saint Germain'in yıldız sağ beki Dani Alves, Instagram hesabı aracılığıyla Beşiktaşlı Adriano Correia'ya teşekkür etti.

Paris Saint Germain’in dünyaca ünlü sağ beki Dani Alves, Instagram hesabı aracılığıyla Beşiktaşlı Adriano Correia’ya teşekkür etti.

Instagram’dan bir hikaye paylaşan yıldız futbolcu, kendisine Beşiktaş’ta giydiği 3 numaralı formayı gönderen Adriano’yu etiketleyerek “Hediyen için teşekkür ederim.” mesajını paylaştı.

Alves ve Adriano, Barcelona’da 2010 ile 2016 yılları arasında birlikte forma giyme şansını yakalamıştı.