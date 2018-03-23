CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Volero Zürich 0-3 VakıfBank
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Vakıfbank, 6'lı Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Volero Zürich'i 3-0 mağlup etti ve 5 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi Final-Four yolunda önemli bir avantaj elde etti.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden VakıfBank, 6’lı Play-off Turu ilk maçında deplasmanda İsviçre’nin Volero Zürich takımını 17-25, 22-25 ve 21-25’lik setlerle 3-0 mağlup etti ve Final Four’a katılma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmanın rövanşı, 5 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak.
SALON: Saalsporthalle
HAKEMLER: Roy Goren (İsrail), Sandro La Micela (İtalya)
VOLERO ZÜRICH: Dimitrova, Lazarenko, Bjelica, Lazic, Todorova, Antonijevic, Popovic (L) (Rodrigues De Almedia, Unternahrer)
VAKIFBANK: Gözde, Rasic, Naz, Zhu Ting, Kübra, Slöetjes, Gizem (L) (Cansu, Ayça (L), Robinson)
SETLER: 17-25, 22-25, 21-25