CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Volero Zürich 0-3 VakıfBank

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Vakıfbank, 6'lı Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Volero Zürich'i 3-0 mağlup etti ve 5 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi Final-Four yolunda önemli bir avantaj elde etti.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden VakıfBank, 6’lı Play-off Turu ilk maçında deplasmanda İsviçre’nin Volero Zürich takımını 17-25, 22-25 ve 21-25’lik setlerle 3-0 mağlup etti ve Final Four’a katılma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmanın rövanşı, 5 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak. FIBA Kadınlar EuroCup | Hatay BŞB 74-54 Reyer Venezia FIBA Kadınlar EuroCup'ta mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, yarı final ilk maçında konuğu Reyer Venezia'yı 74-54 mağlup etti ve 29 Mart'ta oynanacak rövanş öncesi ciddi bir avantaj elde etmiş oldu. İlgili Haberi Oku

SALON: Saalsporthalle

HAKEMLER: Roy Goren (İsrail), Sandro La Micela (İtalya)

VOLERO ZÜRICH: Dimitrova, Lazarenko, Bjelica, Lazic, Todorova, Antonijevic, Popovic (L) (Rodrigues De Almedia, Unternahrer)

VAKIFBANK: Gözde, Rasic, Naz, Zhu Ting, Kübra, Slöetjes, Gizem (L) (Cansu, Ayça (L), Robinson)

SETLER: 17-25, 22-25, 21-25

SÜRE: 78 dakika (23, 32, 23) FIBA Kadınlar EuroCup | Galatasaray 69-62 Perfumerias Avenida FIBA Kadınlar EuroCup'ta mücadele eden Galatasaray, yarı final ilk maçında konuğu Perfumerias Avenida'yı 69-62 yendi ve final yolunda 28 Mart'ta oynanacak rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj elde etti. İlgili Haberi Oku