Carlos Boozer’dan Roy Hibbert’a: ‘Tuvalet kağıdı kadar yumuşaksın’

Emekli NBA oyuncusu Carlos Boozer, katıldığı HOLDAT adlı bir 'podcast' programında ABD'li pivot Roy Hibbert'a ağır eleştirilerde bulundu. Hibbert'ı hiç sevmediğini ifade eden Boozer, "Roy Hibbert, sana selam olsun çünkü bir tuvalet kağıdı misali yumuşaksın" ifadelerini kullandı.

Emekli NBA oyuncusu Carlos Boozer, bir dönem Indiana Pacers’ta forma giyen pivot Roy Hibbert hakkında ilginç eleştirilerde bulundu. Katıldığı HOLDAT adlı bir ‘podcast’ programında Hibbert’ı hiç sevmediğini ifade eden Boozer, “Kariyerim boyunca anlaşamadığım tek adam Indiana’dan Roy Hibbert’tı. Adamı hiç sevmezdim. Kendini Georgetown’dan Patrick Ewing falan sanıp ortalıkta dolanıyordu. Bir keresinde maç öncesinde oyuncu tanıtımları yaptıklarında, ellerini tamamen kaldırıp taraftardan biraz daha sevgi gösterisi beklemişti. Adama bakıp diyordum ki, ‘Sen Miami Heat’e karşı oynayıp hiç ribaund alamamış adamsın’ 2.15 boyunda olup ve maç başına 35 dakika oynayıp nasıl ribaund alamazsın?” ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Carlos Boozer, “O adamı sevmezdim. O yüzden haberi olsun diye bilerek dirsek attığım oluyordu. O kadar iyi bir oyuncu değilsin diye. Senden daha iyi bir sürü oyuncuya karşı oynadım. Adamım Joakim Noah seni sağlı sollu tokatlar. O yüzden Roy Hibbert, sana selam olsun çünkü bir tuvalet kağıdı misali yumuşaksın” dedi.

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