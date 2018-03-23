CANLI YAYIN: Türkiye İrlanda maçı canlı izle! (TRT CANLI İZLE)

Lucescu yönetiminde takımda gençleştirmeye giden Türkiye İrlanda karşısında. Şifresiz yayınlanacak Türkiye İrlanda maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde TRT Spor canlı yayın linki yer alıyor. İşte Türkiye İrlanda milli maçı detayları...

Türkiye, İrlanda milli takımını misafir ediyor. Şifresiz olarak TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak Türkiye İrlanda maçı canlı yayın linki haberimizin içerisinde yer alıyor. Bundan önce, ilki 1966’da, sonuncusu 2014’te olmak üzere daha önce 13 kez rakip olduğu İrlanda karşısında 2 kez galip gelebilen milli takımımız, 5 maçta da sahada mağlup ayrıldı. İşte nefesleri kesecek Türkiye İrlanda TRTSPOR canlı izle linki, maçın ilk 11’leri ve karşılaşmaya dair merak edilen her şey…

TÜRKİYE İRLANDA CANLI İZLE

TÜRKİYE İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Türkiye kendi sahasında İrlanda'yı konuk edecek. Türkiye İrlanda maçı TRT Spor'dan canlı izlenebilecek.

Soyunma odamız hazır. Yeni formalarımız sahiplerini bekliyor… pic.twitter.com/q23U6OZyOo — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 23 Mart 2018

TÜRKİYE İRLANDA İLK 11

Türkiye: Volkan , Hasan Ali, Serdar Aziz, Çağlar , Gökhan Gönül, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba, Cenk

İrlanda: Doyle, Coleman, Duffy, Maguire, Rice, McClean, Hendrick, Browne, Hogan, Long, Hourihane

2018'DEKİ İLK MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, İrlanda Cumhuriyeti karşılaşması ile 2018 yılındaki ilk maçına çıkacak.

Milliler, 2017 yılında yaptığı 6'sı resmi, 4'ü özel 10 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik almıştı.

A Milli Takım, 2017 yılındaki maçlarda 14 kez fileleri havalandırdı, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

Antalya Stadyumu’nda atmosfer muhteşem pic.twitter.com/GEozQ4ebNF — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 23 Mart 2018

LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 7. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 7. maçına İrlanda Cumhuriyeti karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 6 maçta sadece bir galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, bir kez de eşitliği bozamadı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos 2017'de 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Lucescu yönetimindeki milli takım, ilk maçında, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam ile çıktığı ikinci maçta, elemelerde Hırvatistan'ı Eskişehir'de 1-0 yenmeyi başardı. Milli takım, Lucescu yönetimindeki üçüncü karşılaşmasında İzlanda'ya Eskişehir'de 3-0 mağlup olarak, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti, dördüncü maçında ise deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, deneyimli teknik adam idaresindeki hazırlık maçlarında ise Romanya'ya deplasmanda 2-0, Arnavutluk'a Antalya'da 3-2 yenildi.

MART’TA 9 YILDIR YENİLGİ YOK

A Milli Futbol Takımı, mart ayında daha önce 52 maça çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalardan 23’ünü kazandı, 16 beraberlik, 13 de yenilgi aldı, 72 gol attı, kalesinde 58 gol gördü.

Milliler, 28 Mart 2009’da İspanya’ya 1-0 yenildikten sonra martta oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı, mağlup olmadı.