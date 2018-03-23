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CANLI YAYIN: Rusya Brezilya maçı canlı izle! Brezilya Rusya maçı hangi kanalda?

Talisca'nın ilk kez milli takıma çağrıldığı hazırlık maçı kapsamın Rusya Brezilya karşı karşıya geliyor. Dev mücadeleyi izlemek isteyenler için Rusya Brezilya maçı canlı izle linki haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte Brezilya Rusya maçı ayrıntıları...
19:1623 Mart 2018
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CANLI YAYIN: Rusya Brezilya maçı canlı izle! Brezilya Rusya maçı hangi kanalda?

Dünya Kupası’nı kazanmak isteyen Brezilya, turnuvanın ev sahibi Rusya karşısında sahada. Talisca’nın da forma şansı bekleyeceği Rusya Brezilya maçı hangi kanalda canlı izlenebilecek merak ediliyor. Seyir zevki yüksek olacak Rusya Brezilya maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için canlı yayın linki haberimizin içerisinde yer alıyor.

RUSYA BREZİLYA CANLI İZLE

RUSYA BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2018 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Brezilya, Rusya’yla karşılaşıyor. 23 Mart Cuma akşamı 19:00’da başlayacak müsabaka Luzhniki Stadı’nda oynanacak.Rusya – Brezilya maçının Türkiye’de yayıncısı bulunmuyor.

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Son güncelleme: 19:39 | 23.03.2018
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