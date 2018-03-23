CANLI YAYIN: Rusya Brezilya maçı canlı izle! Brezilya Rusya maçı hangi kanalda?
Dünya Kupası’nı kazanmak isteyen Brezilya, turnuvanın ev sahibi Rusya karşısında sahada. Talisca’nın da forma şansı bekleyeceği Rusya Brezilya maçı hangi kanalda canlı izlenebilecek merak ediliyor. Seyir zevki yüksek olacak Rusya Brezilya maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için canlı yayın linki haberimizin içerisinde yer alıyor.
COMEÇA O JOGO!!
A #SeleçãoBrasileira encara a @TeamRussia em amistoso de preparação para a Copa do Mundo! #GigantesPorNatureza #WorldCup pic.twitter.com/Zze6u0d7Ro
— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 23 Mart 2018
RUSYA BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
2018 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Brezilya, Rusya’yla karşılaşıyor. 23 Mart Cuma akşamı 19:00’da başlayacak müsabaka Luzhniki Stadı’nda oynanacak.Rusya – Brezilya maçının Türkiye’de yayıncısı bulunmuyor.