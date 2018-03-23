CANLI YAYIN: Olimpiyakos Anadolu Efes maçı canlı izle!

Euroleague 28. hafta maçta Anadolu Efes Yunan temsilcisi Olimpiyakos'a misafir oluyor. Anadolu Efes Olimpiyakos maçını canlı izlemek isteyenler aşağıdaki linkten maçın yayınına ulaşabilir. Peki Anadolu Efes Olimpiyakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte tüm detaylar...

Eurolig 28. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Olimpiyakos’a konuk oluyor. Bu sene istediği sonuçları elde edemeyen Anadolu Efes, ilk 8’e giremeyerek bu sene play off şansını kaybetmişti. Organizasyonda 18 galibiyet ve 9 mağlubiyet alan Olympiakos ise 3. sırada bulunuyor. yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Yunan temsilcisi 61-58 kazanmıştı. Efes Olimpiyakos maçı hangi kanalda diye merak eden basket severlerin beIN Sports kanalından canlı izleyebileceği maçın seyir zevki üst düzey olacak. Maçı kaçırmak istemeyenler için haberimizin içerisinde Anadolu Efes Olimpiyakos maçı canlı yayın linki yer alıyor. Peki Anadolu Olimpiyakos Efes maçı saat kaçta hangi kanalda olduğunu merak edenler için maça dair tüm bilgiler…

ANADOLU EFES OLİMPİYAKOS CANLI İZLE