CANLI YAYIN: İtalya Arjantin maçı canlı izle! Dev maç hangi kanalda?

Dünya Kupası öncesinde bu sene kupayı kaldırmak isteyen Arjantin, İtalya'ya misafir oluyor. İki günlü ekibin mücadele edeceği maçta Messi'nin de ilk 11'de başlaması bekleniyor. Dev mücadelenin hangi kanalda olduğunu merak edenler için İtalya Arjantin maçı canlı izle linki haberimizin içerisinde yer alıyor.

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