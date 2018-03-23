CANLI YAYIN: İtalya Arjantin maçı canlı izle! Dev maç hangi kanalda?
Dünya Kupası öncesinde bu sene kupayı kaldırmak isteyen Arjantin, İtalya'ya misafir oluyor. İki günlü ekibin mücadele edeceği maçta Messi'nin de ilk 11'de başlaması bekleniyor. Dev mücadelenin hangi kanalda olduğunu merak edenler için İtalya Arjantin maçı canlı izle linki haberimizin içerisinde yer alıyor.
2018 Dünya Kupası’na katılamayarak büyük sürpriz yaşatan İtalya, turnuvanın favorilerinden Arjantin’i misafir ediyor. Kadroların yıldız isimler barındıran iki güçlü milli takımın mücadelesini izlemek isteyen futbol severler İtalya Arjantin maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğunu araştırıyor. İşte dev mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbol tutkunları için İtalya Arjantin canlı izle linki ve karşılaşmanın detayları…