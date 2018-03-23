Türkiye İrlanda Cumhuriyeti: 1-0 (Maç sonucu)

Türkiye A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, beyaz bir sayfa açmak için çıktığı karşılaşmada 52'de Mehmet Topal'ın golüyle galibiyete uzandı. Milliler 2018'deki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile bir araya geldi. Avrupa Uluslar Ligi’ne hazırlık açısından önem sarf eden ve 2018 Dünya Kupası’na katılamayan Ay-Yıldızlılar için beyaz bir sayfa açma anlamı da taşıyan karşılaşmada Mircea Lucescu’nun öğrencileri sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Tarihimizde İrlanda’yı 3. kez mağlup ettiğimiz müsabakanın tek golünü 52’de Mehmet Topal kaydetti. Milliler 2018’deki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Maçtan önce statta ‘Birlikte Paylaşalım – Share Together’ yazısının bulunduğu bir pankart tribünlerde açıldı. Taraftarlar, Mehter Marşı eşliğinde salladıkları Türk bayrakları ile büyük coşku yaşadı. Statta tüm taraftarlar sık sık ‘Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez’, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’, ‘Her Türk, Asker Doğar’, ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ tezahüratları yaptı. Mücadeleyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da izledi.

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Maçtan dakikalar: 18’inci dakikada orta alanda kaptırılan topta, İrlanda Cumhuriyeti ani atak geliştirdi. Derinlemesine pasta topla Türkiye ceza alanına giren Hogan, kaleci Volkan Babacan’ı da geçti ancak ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şut direğin az farkla uzağından auta gitti.

28’inci dakikada rakip yarı alanında Yusuf Yazıcı’nın ara pasında topla buluşan Cenk Tosun’un şutu kaleci Doyle’da kaldı. 30’uncu dakikada Gökhan Gönül’ün sağ çaprazdan kale önüne gönderdiği topa kimse dokunamayınca konuk takım oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırdı. 32’nci dakikada, Yusuf Yazıcı’nın rakip ceza sahasının hemen dışından kaleye çektiği şut kaleci Doyle’da kaldı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

47’nci dakikada Yusuf Yazıcı’nın sağ kanattan ceza alanına ortasında kale önündeki Serdar Aziz’in vuruşu üstten auta gitti. 52’nci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Hakan Çalhanoğlu’nun pasında Yusuf Yazıcı topla buluştu. Bu futbolcunun kale önüne yaptığı ortaya Mehmet Topal gelişine vurdu ve top filelere gitti: 1-0.

67’nci dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun ceza yayı dışından sert şutunda kaleci Doyle topa iki hamlede sahip oldu. 85’inci dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Daryl Horgan’ın çektiği şut çerçeveyi bulmadı. Maçı Türkiye, Mehmet Topal’ın attığı golle 1-0 kazandı.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

TÜRKİYE: Volkan Babacan – Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz (Dk. 82 Kaan Ayhan), Çağlar Söyüncü, Gökhan Gönül, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 80 İrfan Can Kahveci), Yusuf Yazıcı (Dk. 87 Alper Potuk), Emre Akbaba (Dk. 69 Yunus Mallı), Cenk Tosun (Dk. 64 Enes Ünal)

İRLANDA CUMHURİYETİ: Doyle – Coleman (Dk. 63 Doherty), Duffy, Maguire (Dk. 62 Long), Rice, McClean, Hendrick (Dk. 80 Judge), Browne (Dk. 69 David), Scott Hogan (Dk. 75 Daryl Hogan), Long, Hourihane (Dk. 68 Clark)

GOL: Dk. 52 Mehmet Topal (Türkiye)

SARI KARTLAR: Çağlar Söyüncü (Türkiye) – Browne, David (İrlanda Cumhuriyeti)