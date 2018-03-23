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Boluspor’un Fenerbahçe’yi 6-2 yendiği maçta ‘Atak yapmayın’ tartışması

Boluspor'un Fenerbahçe'yi 6-2 yendiği hazırlık maçında skorun 6-2 olmasıyla Sefa'ya seslenerek takımın pas yapmasını ve atak yapmamasını isteyen Boluspor Yardımcı Antrenörü Osman Bilik ile Fenerbahçeli Şener Özbayraklı arasında tartışma yaşandı. Maçın ardından Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı olayın büyütülecek bir boyutta olmadığını ve Aykut Kocaman ile görüştüklerini söyledi.
21:2423 Mart 2018
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Boluspor’un Fenerbahçe’yi 6-2 yendiği maçta ‘Atak yapmayın’ tartışması

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor’un Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile karşılaştığı maçta, skorun 6-2 olmasının ardından Boluspor’un yardımcı antrenörü Osman Bilik, Bolusporlu futbolcu Sefa’ya seslenerek pas yapmalarını ve atak yapmamalarını söyledi. Bunu duyan Fenerbahçeli Şener ile yardımcı antrenör Osman Bilik arasında ufak çaplı tartışma yaşandı.

BAŞKAN ÇARIKÇI: “BOLUSPOR İLE FENERBAHÇE DOST KULÜPTÜR”

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı yaşanan olayın ufak bir problem olduğunu ifade ederek, “Şener ile yardımcı antrenör arasında ufak bir tartışma yaşandı. Aralarında ufak bir problem yaşandı. Aykut Hoca ile bunu görüştük. Maçtan sonra bu işin uzamaması lazım. Boluspor ve Fenerbahçe dost kulüptür. Bunların futbol içerinde kalması lazım. Çok bir problem yok. Her maçta olabilir. Bu maçın stresidir. Maçın sonucu da belki Şener’i etkilemiş olabilir. Önemli olan maçın güzel bitmesi” dedi.

23 Mart 2018 Boluspor`dan Fenerbahçe`ye ağır darbe! Hazırlık maçında tarihi fark! Milli arada hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'la bir araya gelen Fenerbahçe, sahadan 6-2'lik ağır bir mağlubiyetle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
boluspor Fenerbahçe Necip Çarıkçı Osman Bilik Şener Özbayraklı Spor Toto 1. Lig spor toto süper lig
Son güncelleme: 21:25 | 23.03.2018
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