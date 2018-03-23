Beşiktaş’tan Katar Havayolları ile sponsorluk görüşmesi!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın dün Katar'a yaptığı sürpriz ziyaretin altından sponsorluk anlaşması çıktı.

THY ile seyahat sponsorluğu iptal edilen Beşiktaş bu konuda yeni arayışlara başlarken başkan Fikret Orman, Katar'a yaptığı ani ziyarette uçuş sponsorluğu için harekete geçti… Sponsorluklardan sorumlu genel müdür yardımcısı Umut Kutlu ile Katar'a giden ve burada Katar Savunma bakanı Khalid Bin Mohammad Al Attiyh ile Katar İşadamları Derneği'ni ziyaret eden başkan Orman ayrıca Katar Havayolları yetkilileri ile bir araya gelip sponsorluğu konuştu.

Bu konuda gelişmelerin olumlu olduğu anlaşmanın önümüzdeki günlerde olabileceği öğrenildi. Bu arada yeni sezon çalışmalarını Çin'de yapmak isteyen başkan Fikret Orman, bu programını son anda Katar'dan gelen davet nedeniyle önümüzdeki haftaya bıraktı.

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