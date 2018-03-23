Balıkesirspor Baltok’ta Nizamettin’in kaptanlığı alındı

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak ve Balıkesirspor Baltok Kulubü yöneticisi Umut Kırtıl düzenledikleri basın toplantısı ile son gelişmeleri değerlendirdi. Toplantıda Kaptan Nizamettin Çalışkan’ın taraftarlara yaptığı uygunsuz hareket nedeni ile kaptan Nizamettin’nin kaptanlığı alarak, ayrıca 10 bin lira para cezası verdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok’ta Teknik Direktör Giray Bulak bir basın toplantısı düzenledi. Play-off yarışından uzaklaşmak istemeyen ancak bu yolda da puan kaybına tahammülü gittikçe azalan ve 39 puanla play-off hattının 5 puan gerisinde 10. sırada yer alan Balkes’in durumunu aktaran Bulak, İstanbulspor mağlubiyetine de değindi: “Kazanamadık ama ilerideki maçlarda sonuç getirecek bir mücadele ortaya koyduk. Bu açıdan memnunum. Ama pozisyon üretemedik. Az pozisyon verdik ve az pozisyona girdik. Gol atanın kazanacağı bir maç oldu. Eskişehirspor maçına hazırlanacağız.”

Pazar günü Akhisarspor ile maç oynayacaklarını dile getiren Bulak, “Orada görmek istediğim oyuncular var. Mesaj veren oyuncular var. Onları değerlendireceğiz. U21 takımından genç oyuncularım var onları göreceğiz. Eskişehirspor maçının hazırlıklarını önümüzdeki hafta başlayacağız. Sakatlarımızdan Abdulkadir dün antrenmanlara başladı. Nizamettin'in eskiden kalma sakatlığı sabah antrenmanında nüksetti. Abdulkadir ile İzmir'e doktora gönderip, durumuna bakacağız. Cüneyt ile dün akşam görüştük. O da pazartesi günü antrenmanlara başlayacak. Steve Beleck kırmız kart gördüğü için 2 maç ceza aldı. Eskişehirspor maçında olmayacak” şeklinde konuştu. Samsunspor deplasman fobisini yenmek istiyor Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör Besim Durmuş, Adanaspor'u deplasmanda mağlup ederek, yaklaşık 1 senelik deplasman fobilerini yenmek istediklerini söyledi. Samsunspor antrenmanını ayrıca ilkokul öğrencileri de ziyaret ederek futbolculara çiçek verdi. İlgili Haberi Oku

“Kaptan Nizamettin'in kaptanlık bandı alındı ve para cezası kesildi”

Balıkesirspor Yönetim Kurulu üyesi Umut Kırtıl'da İstanbulspor maçında seyirciye uygunsuz hareket yapan Kaptan Nizamettin Çalışkan'ın durumunu açıkladı. Kırtıl, “Kaptan Nizamettin'in dün akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında kaptanlığı elinden alındı. Kaptanlık pazubandı Bülent Cehavir'e verildi. Ayrıca Nizamettin'e 10 bin lira para cezası verildi. Tribün liderleri ile gerek başkanımız Remzi Boncuk, Sadettin Akbaba ve ben devamlı görüşüyoruz. Nizamettin ile taraftarları bir araya getireceğiz. Böyle bir ortam oluşturulabilir” şeklinde açıkladı.

Giray Bulak'da yaptığı açıklamada, “Bu olaylar tabi ki olacak. Biz bir aileyiz. Ama önemli olan çözüm bulabilmektir. Kol kırılır, yen içinde kalır. Önemli olan sorunları aşmaktır önemli olan. Çözüm üretebilmek ve sorunları aşmak bizim için önemlidir. Bir maç çıkar Eskişehirspor'u yeneriz her şey yine güllük gülistanlık olur. Ama mağlubiyette de takılmamak lazım. Mağlubiyette en çok o olay beni üzdü. Futbolcular bizim çocuğumuz, taraftarlarda bizim çocuğumuz buna takılıp kalmamak önemli” şeklinde konuştu. Georgios Samaras hakemlerden şikayetçi Samsunspor'un Yunan golcüsü Georgios Samaras, hakem hatalarından yakındı. Samaras, hakem hataları nedeniyle Adana Demirspor ve Boluspor maçlarında 4 puan kaybettiklerini söyledi. İlgili Haberi Oku