Aziz Yıldırım’dan beklenen hamle! Dev araziyi satın alıyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Samandıra'daki dev araziyi satın alacağı ve altyapının buraya taşınacağı iddia edildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Samandıra’daki dev araziyi satın alıyor. Böylece Sarı-Lacivertlilerde altyapı Samandıra’ya taşınacak.

Milliyet Gazetesi’nde yer alan habere göre; bu satın almadaki amaç ise tesisleri tek bir merkezde toplayarak koordinasyonlu bir şekilde çalışmak alt ve üst yapının bir arada olmasını sağlamak.

Aziz Yıldırım yıllardır üzerinde durduğu proje için son detaylar görüşülecek. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde çalışmalar başlayacak.

Sarı-Lacivertli kulüp, daha önce de Tuzla ve Gebze’de arazi bakmıştı.

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