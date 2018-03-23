Aykut Kocaman’dan milli ara sonrası bambaşka 11!

Fenerbahçe'de milli maçlar için verilen ara sonrasında kadroda bir dizi değişiklik hedefleyen Aykut Kocaman'ın Mehmet Ekici,Soldado ve Valbuena gibi yıldızları son dönemeçte ilk 11'de sahaya sürmeyi düşündüğü öğrenildi.

Şampiyonluk için kalan 8 maçın tamamını kazanmak zorunda oldukları kanaatinde olan Kocaman’ın risk almayı planladığı ve buna göre bir sistem kurguladığı ileri sürüldü.

Savunma bloğu ve Mehmet Topal -Josef de Souza ikilisini bozmak istemeyen tecrübeli teknik adam Mehmet Ekici’yi de ofansif orta saha göreviyle bu ikilinin hemen önünde düşündüğü ifade ediliyor. Yeni kurguda Giuliano ve Valbuena kanatlarda yer alırken, forvet görevi de Roberto Soldado’nun olacak… Aziz Yıldırım`dan beklenen hamle! Dev araziyi satın alıyor Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Samandıra'daki dev araziyi satın alacağı ve altyapının buraya taşınacağı iddia edildi. İlgili Haberi Oku

Kanat beklerinden de hücuma daha çok katkı yapmalarını talep eden Aykut Kocaman skor avantajını maçın başında elde eden bir takım yaratmak istiyor.

Rakiplerinin birbirleri ile oynayacağını göz önünde bulunduran ve şampiyonluğun hala mümkün olduğunun altını çizen Kocaman, 8’de 8 yapmaları halinde hedeflerine ulaşacakları görüşünde.