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Zlatan Ibrahimovic’ten olay ayrılık paylaşımı!

Manchester United, İsveçli ünlü oyuncu Zlatan Ibrahimovic ile yollarını resmen ayırdı. Zlatan ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşımla duyurdu.
23:5822 Mart 2018
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Zlatan Ibrahimovic’ten olay ayrılık paylaşımı!

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Zlatan Ibrahimovic’in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. İngiliz kulübü İsveçli oyuncuya şimdiye kadar yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür etti.

36 yaşındaki oyuncu ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Güzel şeylerin de bir sonu var ve harika iki sezon sonrasında United’dan ayrılma zamanı geldi. Kariyerimin bu kısmını benimle paylaşan kulübe, taraftarlara, hocama, takıma ve kulüp çalışanlarına teşekkürler” dedi. Dünya yıldızının futbol hayatını ABD’de sürdüreceği belirtildi.

22 Mart 2018 Zlatan İbrahimovic Amerika`ya transfer oluyor! Kariyerini Manchester United'da sürdüren Zlatan Ibrahimovic'in yeni durağı belli oldu! 36 yaşındaki yıldız futbolcu önümüzdeki hafta Los Angeles Galaxy'ye imza atacağı iddia edildi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
İngiltere Premier League manchester united Zlatan Ibrahimovic
Son güncelleme: 00:24 | 23.03.2018
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