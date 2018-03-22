Zenit’in olağanüstü stadı Krestovsky!

Haziran'da başlayacak Dünya Kupası maçlarının da oynanacağı Zenit'in Krestovsky Stadyumu'nun son görüntüsü hayran bıraktı.

2018 Dünya Kupası maçlarına da ev sahipliği yapacak olan Zenit Saint Petersburg’un yeni stadı Krestovsky görenleri hayran bırakıyor… Bugün uzaktan çekilen görüntüsüyle stadyumdan çok bir ufoyu ya da göktaşını andıran stadın fotoğrafları sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Maliyeti 1 milyar doları bulan stadın anlık kapasitesi 56 bin iken, Haziran ayında Dünya Kupası’nın start almasıyla birlikte bu rakamın 66 bine çıkarılacağı öğrenildi.

Chelsea`ye müjde! İnatçı aile ikna oldu... Chelsea'nin yeni stat projesine engel olan aile yüklü bir tazminat almayı başardı. İngiliz aile 1 milyon sterlinden biraz fazla bir miktara Chelsea kulübü ile anlaşma sağladı. İlgili Haberi Oku Deniz kenarında yer alan stat konum, ulaşım, konfor ve estetik yönden dünyanın sayılı statları arasında gösteriliyor.