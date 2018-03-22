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Usain Bolt Borussia Dortmund ile antrenmana çıkacak

Olimpiyat ve dünya rekortmeni Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’un yarın yapacağı antrenmanda yer alacak. Borussia Dortmund, Bolt'un antrenmana çıkacağını 'Cuma günü için hazır ol' paylaşımı ile duyurdu.
12:3622 Mart 2018
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Usain Bolt Borussia Dortmund ile antrenmana çıkacak

Futbol ile ilgisini her zaman söyleyen Jamaikalı efsane atlet Usain Bolt, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile antrenmana çıkacağını duyurdu. Bolt, Dortmund formalı paylaşımını “BVB cuma günü için hazır ol” açıklamasıyla yaptı.

Borussia Dortmund da “Bolt geliyor!” paylaşımında bulunarak, yarın yapılacak antrenmanın seyircilere açık olarak gerçekleşeceğini duyurdu.

22 Mart 2018 Usain Bolt formayı giydi golünü attı Dünyaca ünlü rekortmen atlet Usain Bolt, Borussia Dortmund ile antrenmanlara çıkmaya hazırlanıyor. Antrenmanlara başlamadan resmen önce formayı sırtına geçiren Usain Bolt, attığı golle izleyenlerden tam not aldı. İlgili Haberi Oku

Olimpiyat ve dünya rekortmeni atlet, 2017 yılında yapılan 16. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda kariyerini noktalamıştı.

BOLT GECELERDE DE HIZLIYDI

16. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 4×100 metre bayrak yarışı elemelerine Jamaika adına son bayrağı alan Usain Bolt sakatlanmıştı. Bolt’un sakatlığında, yarıştan bir gece önce katıldığı barbekü partisinde aldığı fazlaca alkolün etkisi olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

 

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Borussia Dortmund Usain Bolt
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