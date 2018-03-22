Usain Bolt Borussia Dortmund ile antrenmana çıkacak

Olimpiyat ve dünya rekortmeni Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’un yarın yapacağı antrenmanda yer alacak. Borussia Dortmund, Bolt'un antrenmana çıkacağını 'Cuma günü için hazır ol' paylaşımı ile duyurdu.

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