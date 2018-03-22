Usain Bolt Borussia Dortmund ile antrenmana çıkacak
Futbol ile ilgisini her zaman söyleyen Jamaikalı efsane atlet Usain Bolt, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile antrenmana çıkacağını duyurdu. Bolt, Dortmund formalı paylaşımını “BVB cuma günü için hazır ol” açıklamasıyla yaptı.
Borussia Dortmund da “Bolt geliyor!” paylaşımında bulunarak, yarın yapılacak antrenmanın seyircilere açık olarak gerçekleşeceğini duyurdu.
Olimpiyat ve dünya rekortmeni atlet, 2017 yılında yapılan 16. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda kariyerini noktalamıştı.
BOLT GECELERDE DE HIZLIYDI
16. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 4×100 metre bayrak yarışı elemelerine Jamaika adına son bayrağı alan Usain Bolt sakatlanmıştı. Bolt’un sakatlığında, yarıştan bir gece önce katıldığı barbekü partisinde aldığı fazlaca alkolün etkisi olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.