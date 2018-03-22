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Ümit Milli Takım’a A Milli Takım’dan takviye!

Türkiye A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ve İstanbulsporlu Mehmet Zeki Çelik, Mircea Lucescu'nun da onayıyla Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edildi.
21:0422 Mart 2018
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Ümit Milli Takım’a A Milli Takım’dan takviye!

A Milli Takım aday kadrosunda bulunan genç yıldızlar Abdülkadir Ömür ve Mehmet Zeki Çelik, Teknik Direktör Mircea Lucescu’nun onayı doğrultusunda Ümit Milli Takım’ın İsveç maçı kadrosuna dahil edildi.

İki oyuncu, 2019 U21 Avrupa Şampiyonası’na gidebilmek için yarın İsveç ile çok kritik bir maça çıkacak Ümit Milli Takımımızın, Alanya’daki kampına katıldı. 22 Mart 2018 Mircea Lucescu`dan Cengiz Ünder hakkında kötü haber... Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, cuma akşamı oynanacak İrlanda Cumhuriyeti maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Lucescu, Cengiz Ünder'in antrenmanda hafif bir sakatlık geçirdiğini ifade etti. Cengiz'in İrlanda'ya karşı forma giymesi beklenmiyor. Luce ayrıca Milli Takım sistemine yönelik de çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
abdülkadir ömür Mehmet Zeki Çelik türkiye Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı
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