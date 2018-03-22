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Trabzonsporlu Yusuf ve Abdülkadir’den Euro2024 çağrısı!

Trabzonspor'un A Milli yıldızları Euro2024 ev sahipliği başvurumuz için yapılan tanıtım çekimine katıldı. 
14:3522 Mart 2018
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Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı Türkiye’nin #EURO2024 kampanyası için bir araya geldi ve çekimlerde eğlenceli anlar yaşandı. İki genç yıldızın sohbetinin  kamera arkası görüntüleri çok seyredileceğe benziyor… Karadeniz takımının yıldız isimleri Avrupa’ya bakın nasıl sesleniyor: “Gelin 2024’te Trabzon’da hamsi yiyelum”

MİLLİLERDEN 2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI EV SAHİPLİĞİ ADAYLIĞINA TAM DESTEK

A Milli Futbol Takımımız, İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar ile birlikte yeni yılda beyaz bir sayfa açmayı hedefliyor. Ay-Yıldızlılar, ilk etap kamp çalışmalarını gerçekleştirdikleri TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, 27 Mart’taki Karadağ özel maçında ilk kez giyilecek beyaz renkli deplasman forması ile takım fotoğrafı çektirdi.

A Milli Takım teknik heyet ve oyuncuları, bu özel çekimin bir parçası olarak ülkemizin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına da tam destek verdi.

22 Mart 2018 Selçuk İnan`ın menajerinden Galatasaray`a icrayla ödeme emri geldi Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak, futbolcunun Galatasaray'a transfer olmasına ilişkin sözleşmeden doğan alacağının ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'nü mahkemeye verdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Abdulkadir trabzonspor Yusuf Yazıcı
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