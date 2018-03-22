Trabzonsporlu Yusuf ve Abdülkadir’den Euro2024 çağrısı!

Trabzonspor'un A Milli yıldızları Euro2024 ev sahipliği başvurumuz için yapılan tanıtım çekimine katıldı.

Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı Türkiye’nin #EURO2024 kampanyası için bir araya geldi ve çekimlerde eğlenceli anlar yaşandı. İki genç yıldızın sohbetinin kamera arkası görüntüleri çok seyredileceğe benziyor… Karadeniz takımının yıldız isimleri Avrupa’ya bakın nasıl sesleniyor: “Gelin 2024’te Trabzon’da hamsi yiyelum”

MİLLİLERDEN 2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI EV SAHİPLİĞİ ADAYLIĞINA TAM DESTEK

A Milli Futbol Takımımız, İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar ile birlikte yeni yılda beyaz bir sayfa açmayı hedefliyor. Ay-Yıldızlılar, ilk etap kamp çalışmalarını gerçekleştirdikleri TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, 27 Mart’taki Karadağ özel maçında ilk kez giyilecek beyaz renkli deplasman forması ile takım fotoğrafı çektirdi.

A Milli Takım teknik heyet ve oyuncuları, bu özel çekimin bir parçası olarak ülkemizin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına da tam destek verdi.

Selçuk İnan`ın menajerinden Galatasaray`a icrayla ödeme emri geldi Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak, futbolcunun Galatasaray'a transfer olmasına ilişkin sözleşmeden doğan alacağının ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'nü mahkemeye verdi. İlgili Haberi Oku