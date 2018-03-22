THY Euroleague | Kızılyıldız 63-80 Fenerbahçe Doğuş

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de normal sezonun 28. haftasında Kızılyıldız'ı deplasmanda 80-63 ile geçti. Temsilcimiz 14 üçlük ile sezon rekoruna imza atarken Bobby Dixon kaydettiği 25 sayıyla yıldızlaştı.

THY Euroleague’de normal sezonun 28. maçında Fenerbahçe Doğuş, Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız'ı 80-63 mağlup etti. Bu sonuçla 20. galibiyetine imza atan sarı-lacivertlier normal sezonu ilk 3 içinde bitirmeyi garantiledi. Temsilcimizde Bobby Dixon 25 sayıyla takımının ve karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken karşılaşmaya damga vurdu.

Müsabakayı baştan sona üstün götüren ve bu sezon 10. deplasman galibiyetine uzanan Fenerbahçe Doğuş, 14 üç sayılık isabetiyle bu sezon en çok üçlük isabeti bulduğu karşılaşmayı oynadı. Ev sahibinde ise Davidovac 18 sayı kaydetti. Kızılyıldız bu sezonki 17. yenilgisini tattı.

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Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Emilio Perez Pizarro (İspanya), Spiros Gkontas (Yunanistan), Amit Balak (İsrail)

Kızılyıldız: Davidovac 18, Lazic 6, Antic, Dobric 7, Feldeine 2, Jankovic 6, Rochestie 6, Omic 6, Lessort 2, Ennis 10

Fenerbahçe Doğuş: Thompson, Melli 7, Melih Mahmutoğlu, Wanamaker 5, Sloukas 3, Nunnally 2, Guduric 9, Vesely 9, Kalinic 10, Bobby Dixon 25, Ahmet Düverioğlu 8, Datome 2

1. Periyot: 17-22 (Fenerbahçe Doğuş)

Devre: 31-40 (Fenerbahçe Doğuş)

3. Periyot: 41-65 (Fenerbahçe Doğuş)

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