THY Euroleague | Kızılyıldız 63-80 Fenerbahçe Doğuş
THY Euroleague’de normal sezonun 28. maçında Fenerbahçe Doğuş, Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız'ı 80-63 mağlup etti. Bu sonuçla 20. galibiyetine imza atan sarı-lacivertlier normal sezonu ilk 3 içinde bitirmeyi garantiledi. Temsilcimizde Bobby Dixon 25 sayıyla takımının ve karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken karşılaşmaya damga vurdu.
Müsabakayı baştan sona üstün götüren ve bu sezon 10. deplasman galibiyetine uzanan Fenerbahçe Doğuş, 14 üç sayılık isabetiyle bu sezon en çok üçlük isabeti bulduğu karşılaşmayı oynadı. Ev sahibinde ise Davidovac 18 sayı kaydetti. Kızılyıldız bu sezonki 17. yenilgisini tattı.
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Emilio Perez Pizarro (İspanya), Spiros Gkontas (Yunanistan), Amit Balak (İsrail)
Kızılyıldız: Davidovac 18, Lazic 6, Antic, Dobric 7, Feldeine 2, Jankovic 6, Rochestie 6, Omic 6, Lessort 2, Ennis 10
Fenerbahçe Doğuş: Thompson, Melli 7, Melih Mahmutoğlu, Wanamaker 5, Sloukas 3, Nunnally 2, Guduric 9, Vesely 9, Kalinic 10, Bobby Dixon 25, Ahmet Düverioğlu 8, Datome 2
1. Periyot: 17-22 (Fenerbahçe Doğuş)
Devre: 31-40 (Fenerbahçe Doğuş)
3. Periyot: 41-65 (Fenerbahçe Doğuş)