Sahaya giren taraftarlara ömür boyu men cezası

West Ham United'ın sahasında Burnley ile oynadığı karşılaşmada sahaya giren beş taraftara ömür boyu maçlara girmeme yasağı getirildi. West Ham United yönetimi tarafından alınan karar resmi siteden açıklandı.

SKOR DIŞ HABER – İngiltere Premier Lig’de 10 Mart 2018 tarihinde oynanan West Ham United-Burnley maçında sahaya giren taraftarlara ömür boyu maçlardan men cezası getirildi. West Ham United’ın 3-0 kaybettiği karşılaşmada sahaya dalan beş taraftar, futbolculara saldırmış, köşe gönderini yerinden çıkarmış ve maçın durmasına neden olmuştu.

Emre Can`dan Liverpool taraftarını çıldırtan gaf! Liverpool'da forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Emre Can, İngiliz devinin taraftarlarını kızdıran bir açıklama yaptı. Geleceği hakkında yorum yapan Emre Can yaptığı gaf nedeniyle taraftarların hedefi oldu. İlgili Haberi Oku

West Ham United yönetimi, alınan kararı resmi sitesinden duyurdu. Yönetim, maçta yaşanan skandal sonrası hızlı ve kesin çözüm getiren bir karar almak zorunda olduklarını, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için beş taraftara ağır bir ceza verdiklerini belirtti. Futbolda şiddete ve fiziksel agresifliğe yer olmadığı da duyurulan açıklamada, taraftarların bundan sonra hem iç saha hem de deplasman maçlarında West Ham United tribünlerinde yer alamayacağının altı çizildi.